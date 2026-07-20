Виновного в гибели рабочего на стройке приговорили к принудительным работам

Ленинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении работника коммерческой организации, обвинявшегося в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, 17 марта 2026 находясь на строительной площадке краевого онкологического центра сотрудник фирмы, ответственный за организацию и производство работ с повышенной опасностью, допустил нарушение правил безопасности при производстве земляных работ. Из-за обрушения неукрепленной стены траншеи работник, спустившийся в нее, был засыпан массой грунта, что привело к его гибели. Подсудимый частично признал вину в инкриминируемом деянии.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности, на один год. Приговор суда не вступил в законную силу.