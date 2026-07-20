Подросток из Оренбурга пойдет под суд за попытку кражи средств с банковской карты

В Оренбурге перед судом предстанет 14-летний местный житель — его обвиняют в покушении на кражу денег с банковского счета (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд после завершения расследования следственным отделом по Северному административному округу Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2026 года подросток нашел банковскую карту возле одного из сетевых магазинов на улице Пролетарской и стал использовать ее для оплаты покупок. Таким образом ему удалось потратить свыше 16 тыс. рублей. Несовершеннолетний пытался похитить и оставшиеся на счете средства, но не смог: владелец карты своевременно приостановил операции по счёту.

Следствием собрана достаточная доказательная база — теперь дело предстоит рассмотреть суду по существу.

Георгий Портнов