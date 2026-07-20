Все внимание в последние недели приковано к российскому фондовому рынку. Картина складывается опасная. Индекс Мосбиржи 17 июля прошел уровень 2000 пунктов. 20 июля снижение продолжается. Текущий уровень — 1911 пунктов текущий уровень. Впереди только минимум 2022 года. Судя по динамике, которую демонстрируют наши акции, российский фондовый рынок непрерывно падает 20 недель подряд. Что делать инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Пока никакой поддержки со стороны регуляторов нет, поскольку они не видят никаких проблем. Об этом недавно говорили представители Банка России. Эта неделя важна, так как 24 июля примет решение по ключевой ставке. Но важна не столько сама ставка — сколько бы ее ни изменили, ситуацию на рынке это не исправит. Важно участие Центробанка. Ситуация развивается по негативному сценарию. Особенно это заметно на рынке облигаций: доходности растут, цены падают (дальний конец уже приближается к 17%). В какой-то момент это может серьезно сказаться на экономике независимо от действий ЦБ. Поэтому ждем в пятницу решения по ключевой ставке и комментариев от Банка России по ситуации на фондовом рынке.

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