В Башкирии планируют увеличить производство топлива

Объем выпускаемого топлива в Башкирии планируют увеличить, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на оперативном совещании в ЦУРе.

«С руководством „Башнефти“ мы планируем увеличить объем топлива, — отметил он. — У нас есть понимание, на сколько нужно повысить для того, чтобы снять ажиотаж. Хотя в 2026 году поставки топлива, в частности, — с „Башнефти“ увеличены на 14% по сравнению с прошлым годом». По словам Андрея Назарова, во-первых, ажиотажный спрос порождает дополнительное потребление. Во-вторых, в республику едут заправляться жители соседних регионов

«Понятно, что, когда есть технические осложнения у кого-то из производителей, на других нагрузка возрастает. В данном случае — на „Башнефть“», — добавил глава кабмина. Он признал, что «определенные очереди на заправках есть — они не катастрофические, но на многих АЗС они присутствуют. Где-то меньше, где-то больше. Он отметил, что сейчас стоит задача — «ситуацию до конца „расшивать“, понимание у „Башнефти“, у „Роснефти“ есть, будем над этим работать»,— обещал он.

По словам Андрея Назарова, ухудшения обстановки не предвидится. Он выразил надежду, что «ситуацию мы окончательно выровняем».

Майя Иванова