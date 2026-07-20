В Прикамье АЗС увеличили лимиты продажи топлива

С сегодняшнего дня крупнейшая локальная сеть АЗС Пермского края — «Нефтехимпром» — увеличила лимит отпуска топлива. Один покупатель теперь может купить до 50 литров в Перми и до 40 литров в территориях. Об этом сообщает оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным на 20 июля, на АЗС «Нефтехимпрома» бензин марки АИ-92 есть на 26 заправках, АИ-95 — на 34. Дизельное топливо есть на всех заправках сети. Кроме того, в ближайшее время ожидается дополнительная поставка бензина марки АИ-92.

Компания «Лукойл» также наращивает поставки топлива. В выходные компания увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров. Кроме того, ранее были отменены технологические перерывы на заправках.