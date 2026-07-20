Филиал «Азот» представил ежегодный экологический отчет

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники опубликовал отчет о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2025 год.

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В отчетном году затраты филиала «Азот» на экологию составили более 1,5 млрд рублей. Это позволило выполнить значительный объем работ по текущему ремонту основных производственных фондов с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду, реализовать ряд различных мероприятий, направленных на совершенствование производственных процессов и повышение экологической безопасности. Самыми значимыми из них стали:

монтаж системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в цехе крупнотоннажного агрегата аммиака № 1;

приобретение и монтаж насосного агрегата ХБЕ160/210(915/4) в цехе крупнотоннажного агрегата аммиака № 1;

передача отходов производства и потребления на утилизацию, обработку, обезвреживание или размещение;

научно-исследовательская работа по оценке биоразнообразия в районе воздействия филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники;

разработка плана мероприятий при неблагоприятных метеоусловиях для филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники.

Более 83 млн рублей было направлено на мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности.

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Реализуя принцип рационального использования водных ресурсов, в филиале «Азот» применяются технологии повторного и оборотного водоснабжения. На предприятии функционируют девять водооборотных циклов, предназначенных для охлаждения технологического оборудования оборотной водой требуемых параметров. Одна часть сточных вод «Азота» отводится в централизованную систему водоотведения ООО «СТОК», а другая направляется на очистку в биологические очистные сооружения.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия осуществляется санитарной лабораторией филиала «Азот»: за год выполнено свыше 1 235 анализов на содержание загрязняющих веществ. Превышений установленных нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировано.

Филиал «Азот» уже много лет ведет раздельный сбор отходов и передает их на утилизацию с целью вовлечения в повторный оборот. В 2025 году передано на утилизацию 15 тонн отходов картона и бумаги, 15 тонн отходов полипропилена и полиэтилена, 1 381 тонна черных и цветных металлов.

В 2025 году филиал «Азот» подтвердил соответствие выпускаемой продукции — аммиачной селитры, карбамида и калиевой селитры — требованиям «зеленого стандарта» Роскачества (ГОСТ Р 58658-2019) с правом использовать знак единого образца «Зеленый эталон». Безопасность и качество кормового карбамида филиала «Азот» в 2025 году подтверждены по итогам сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта FAMI-QS.

Сотрудники филиала принимали участие в корпоративных и городских экологических мероприятиях: «Чисто с молодежью», «ЭКОЛОГиЯ», «ЭКОИМИДЖ — 2025», заседании круглого стола «Экологическая трибуна» и т д. Филиал в девятый раз поддержал проведение ежегодного конкурса цветников «Мой двор — самый красивый».

В 2026 году предприятие продолжает экологическую модернизацию. Особое внимание уделяется контролю за выбросами в атмосферный воздух в районе присутствия филиала.

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Экологическая безопасность — один из ключевых приоритетов развития филиала «Азот». Каждый реализованный проект и каждая инвестиция в модернизацию производства — это вклад не только в эффективность предприятия, но и в сохранение окружающей среды. Мы стремимся к тому, чтобы совершенствование производства сопровождалось внедрением лучших доступных технологий, рациональным использованием природных ресурсов и открытым диалогом с обществом. Такой подход позволяет нам уверенно двигаться вперед, сочетая промышленный рост с ответственным отношением к природе.

Электронная версия экологического отчета филиала «Азот» за 2025 год доступна по ссылке.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники