Кандидаты «Яблока» выдвинуты во всех новосибирских округах на выборах в Госдуму

«Яблоко» выдвинуло кандидатов в депутаты Госдумы РФ во всех четырех одномандатных округах на территории Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Кандидатами стали члены руководства регионального отделения (РО) партии. В Новосибирском округе №137 «Яблоко» будет представлять член бюро РО Наталья Чубыкина, в Центральном округе №138 — заместитель председателя РО Петр Копылов, в Искитимском округе №139 — руководитель областной партийной организации Дмитрий Шабанов, в Барабинском округе №140 — член совета РО Елена Пивоварова. Документы о выдвижении были представлены 20 июля.

По данным облизбиркома, к утру понедельника в четырех новосибирских округах было выдвинуто в общей сложности 26 кандидатов: 24 от политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Родина» и Партия пенсионеров) и двое самовыдвиженцев. Срок подачи документов в окружные избиркомы кандидатами, выдвинутыми партиями, истекает 22 июля.

Валерий Лавский