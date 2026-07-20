Премии раскручивают бизнес

Бизнес потянуло на премии — треть российских компаний тратит на отраслевые конкурсы уже от 500 тыс. руб. в год. Эти данные содержатся в совместном исследовании Silver Mercury и агентства Balagan. Растут не только бюджеты, но и число участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

80% всех премий сегодня — коммерческие, говорят опрошенные “Ъ FM” маркетологи. Цена вопроса — от 100 тыс. за участие и до 10 млн руб. за победу. Чем выше номинация, тем больше награда похожа на аукцион. Например, «Лучший производитель молока», «Лучшая молочная упаковка» и далее по списку.

Официального прайс-листа нет. Компания оплачивает условно «входной билет», а может купить себе место. С каждого участника можно снимать в три-пять раз больше денег. Главный мотив конкурсантов, как заявили 76% респондентов опроса Silver Mercury, — повышение узнаваемости бренда и привлечение новых клиентов. Но главное даже не участие, а окупаемость премии, подчеркивает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Очень немного компаний умеют правильно работать с премиями, чтобы получать нужную аудиторию. Лучше рассчитывать так, чтобы любое мероприятие хотя бы отбивалось в ноль: события дорогие, и у малого, и среднего бизнеса просто не хватит денег на постоянной основе участвовать в конкурсах.

Вы можете в долгосроке просчитать: в среднем по воронке из десяти контрактов потенциально два должны реализоваться. И вот так вы можете примерно условно прикинуть, окупилось у вас мероприятие или нет. Часто просто происходит ситуация, что многие компании неправильно подготавливаются, покупают просто участие и думают: к ним все побегут с распростертыми объятиями и будут покупать у них услуги».

Одни премии работают на привлечение клиентов, другие — бизнес-партнеров.

Раз компания участвует в номинациях, значит, активно развивается. А еще есть те, что повышают рейтинги, говорит директор маркетингового агентства М360 Алена Литвинова. В июле она выиграла конкурс «Женщины-лидеры Урала» в номинации «Информационные технологии»:

«Я в разных участвовала премиях. Если она связана с властью, с госорганами, то будет по-любому прибыльной. Оттуда идут и клиенты, и узнаваемость личного бренда, и возможность выступать на федеральном уровне. То есть когда ты, например, заявляешься на какую-то конференцию в качестве спикера и у тебя прописано, что ты призер определенного конкурса, сразу вырастает доверие. Из 100 предпринимателей 70 хотят выступать как спикеры, ходить на форумы, быть партнерами, участвовать в розыгрышах. Это один из самых дешевых методов привлечения клиентов».

Рынок конкурсов формирует не только разнообразие мотиваций для компаний, но и развитие искусственного интеллекта, замечает соорганизатор центрально-азиатского фестиваля рекламы, директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров:

«Если раньше действительно была более сложная история под названием SEO-оптимизация в классических поисковиках, то вся аналитика сейчас демонстрирует переход в ИИ. А нейросеть так устроена, что авторитетными источниками являются в первую очередь рейтинги, награды, премии. Когда вы ищете подрядчика или партнера, в первую очередь ИИ-агент выдает свой поиск на основе рейтингов, а в них попадают из-за премий.

Соответственно, это большой драйвер для развития этой индустрии».

Рынок премий не поддается счету, отмечают собеседники “Ъ FM”. Как нет и точных цифр, сколько там крутится денег. Это быстрорастущий сегмент. А раз есть повышенный интерес бизнеса, значит, вырастут и ценники за номинации.

Аэлита Курмукова