Суд обязал Пензенский технологический университет отремонтировать общежитие

Прокуратура Железнодорожного района Пензы потребовала в суде обязать Пензенский государственный технологический университет отремонтировать студенческое общежитие на улице Антонова. Надзорное ведомство проверило соблюдение жилищного законодательства в этом здании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Пензенской области Фото: Прокуратура Пензенской области

В ходе проверки выяснилось, что общежитие находится в неудовлетворительном состоянии. В местах общего пользования стены имеют дефекты краски и побелки. Кирпичная кладка стен деформирована. Входная группа разрушена: в бетонных ступенях видны выбоины, цементный состав осыпается, арматура обнажена. Кровля, вентшахты, цоколь и приямки также требовали ремонта.

Прокурор обратился в суд с иском. Ведомство настаивало на том, чтобы образовательное учреждение устранило все нарушения в течение двенадцати месяцев. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме. Исполнение судебного решения останется под контролем прокуратуры, подчеркивают в ведомстве.

Никита Маркелов