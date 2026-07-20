ЕГЭ будет начинаться не раньше 1 июня
Музаев: перенос старта ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно
Основной период сдачи Единого государственного экзамена теперь будет начинаться не раньше 1 июня, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Впервые сроки проведения ЕГЭ сдвинули на лето в 2026 году. Раньше выпускники сдавали первые экзамены в конце мая.
«Оно (решение о переносе.— “Ъ”) оправдало себя в любом случае, потому что возмущения мы не встретили. Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это»,— сказал господин Музаев ТАСС.
По мнению руководителя Рособрнадзора, перенос начала ЕГЭ на 1 июня позволяет школам «спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам». «Учителям действительно легче — раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки, и экзамен иногда начинался даже 23 мая, когда последние звонки еще не состоялись»,— добавил Анзор Музаев.
В этом году досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 20 апреля. Основной — с 1 июня по 9 июля. Дополнительный пройдет с 4 по 25 сентября. В 2025 году основной период проходил с 23 мая по 4 июля.
Решение о переносе основного периода ЕГЭ на начало июня (например, 1 июня в 2026 году и 23 мая в 2025 году) связано с желанием создать более комфортные условия для школьников и учителей. Ранее, до 2026 года, первые экзамены могли начинаться уже 23 мая, что пересекалось с проведением последних звонков.
Рособрнадзор, главой которого является Анзор Музаев, утверждает, что такие изменения, как перенос сроков, не встречают сопротивления и положительно воспринимаются системой образования. В целом, ведомство постоянно работает над совершенствованием процедуры ЕГЭ, учитывая, что ЕГЭ, по мнению Музаева, выполняет важнейшие социальные задачи, такие как обеспечение единого образовательного пространства и равных возможностей для поступления в вузы.