ЕГЭ будет начинаться не раньше 1 июня

Основной период сдачи Единого государственного экзамена теперь будет начинаться не раньше 1 июня, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Впервые сроки проведения ЕГЭ сдвинули на лето в 2026 году. Раньше выпускники сдавали первые экзамены в конце мая.

«Оно (решение о переносе.— “Ъ”) оправдало себя в любом случае, потому что возмущения мы не встретили. Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это»,— сказал господин Музаев ТАСС.

По мнению руководителя Рособрнадзора, перенос начала ЕГЭ на 1 июня позволяет школам «спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам». «Учителям действительно легче — раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки, и экзамен иногда начинался даже 23 мая, когда последние звонки еще не состоялись»,— добавил Анзор Музаев.

В этом году досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 20 апреля. Основной — с 1 июня по 9 июля. Дополнительный пройдет с 4 по 25 сентября. В 2025 году основной период проходил с 23 мая по 4 июля.