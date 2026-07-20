Астраханского бизнесмена задержали за вымогательство у строителя-иностранца

В Астрахани за крупное вымогательство задержан 50-летний директор коммерческой организации в сфере строительного и ресторанного бизнеса. Ему вменяют п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмена в Астрахани задержали за вымогательство 700 тыс. руб.

Фото: УФСБ России по Астраханской области Бизнесмена в Астрахани задержали за вымогательство 700 тыс. руб.

Фото: УФСБ России по Астраханской области

По оперативным данным, подозреваемый договорился со строителем-иностранцем о ремонте фасада своего дома за 1,2 млн руб. Фигурант передал рабочему только 200 тыс. После его отказа от дальнейшего сотрудничества директор организации, угрожая физической расправой, стал требовать продолжения ремонта на других своих строительных объектах. Кроме этого, астраханец вымогал у иностранца 700 тыс. руб.

Под контролем УФСБ фигуранту было передано 100 тыс. руб. При получении оставшейся суммы директора компании задержали с поличным. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Марина Окорокова