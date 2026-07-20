В Казани за год количество заведений общепита с летними верандами сократилось на 7,8%. В июле такой формат представили 401 заведение — это 18% от общего числа заведений, следует из исследования 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на 7,8% сократилось число заведений с летними верандами

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ В Казани на 7,8% сократилось число заведений с летними верандами

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

При этом число заведений со столиками на улице выросло на 4,6% и достигло 429 точек. Их доля в общем количестве заведений общепита составляет 19%.

Исследование 2ГИС охватило 16 крупнейших городов России. В среднем по ним доля заведений с летними верандами составляет 16%, а со столиками на улице — 15%. За год количество заведений с верандами снизилось на 7,8%, тогда как число объектов со столиками на улице выросло на 3%.

Анна Кайдалова