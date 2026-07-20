В Прикамье незначительно увеличилось количество выдаваемых кредитных карт

В июне в Пермском крае было выдано 24,7 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,4% больше показателя мая 2026 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Наибольшее количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ в июне 2026 года было отмечено в Москве (98,5 тыс. ед.), Московской области (71 тыс.), Краснодарском крае (51,9 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (49,1 тыс.) и Свердловской области (39,5 тыс.).