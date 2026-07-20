ФСБ заявила о предотвращении подрыва машины участника СВО в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина 1997 года рождения, который подозревается в организации подрыва автомобиля участника СВО в отставке. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, мужчина сам вышел на контакт с украинской спецслужбой. Он узнал место жительства бывшего военнослужащего и начал изготавливать взрывное устройство. У подозреваемого изъяли детали для создания бомбы. Обнаружена его переписка с куратором, указано в пресс-релизе.

Задержанный дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Фигуранта также проверяют на госизмену. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.