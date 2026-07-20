ФСБ заявила о предотвращении подрыва машины участника СВО в Ставропольском крае
Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина 1997 года рождения, который подозревается в организации подрыва автомобиля участника СВО в отставке. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По версии ведомства, мужчина сам вышел на контакт с украинской спецслужбой. Он узнал место жительства бывшего военнослужащего и начал изготавливать взрывное устройство. У подозреваемого изъяли детали для создания бомбы. Обнаружена его переписка с куратором, указано в пресс-релизе.
Задержанный дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Фигуранта также проверяют на госизмену. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.
В Ставропольском крае и других регионах России неоднократно предотвращались теракты, связанные с подрывом автомобилей военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов. Например, в 2025 году ФСБ предотвратила серию терактов, в которых целями были автомобили офицеров Минобороны и МВД, а также участники СВО. В некоторых случаях задержанные действовали по заданию украинских спецслужб, которые использовали Telegram для вербовки и координации исполнителей.
Подобные инциденты происходили не только в Ставропольском крае. Так, в Новгородской области был задержан гражданин Украины, который планировал подорвать автомобиль участника СВО, а в Крыму 19-летний местный житель готовил покушение на сотрудника МВД. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали трех человек, которых ФСБ называет агентами украинских спецслужб, готовивших теракт с использованием СВУ против военнослужащего добровольческого батальона. Целью иногда становились не только личности, но и объекты инфраструктуры или места массового скопления людей, как, например, в случае с предотвращенными терактами в синагогах или на транспорте. Также зафиксированы случаи, когда при задержании подозреваемый был ликвидирован из-за дистанционного подрыва СВУ куратором.
Как правило, в таких случаях возбуждаются уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и госизмене. ФСБ призывает граждан к бдительности, отмечая, что украинские спецслужбы активно ищут исполнителей терактов и диверсий через социальные сети и мессенджеры.