Скончался первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умер первый зампред Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев

Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Татарстана Умер первый зампред Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев

Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Татарстана

О месте и времени прощания в палате сообщат позже.

Господин Николаев занимал свою должность с 2015 года. Ранее он работал заместителем председателя правления и начальником организационного отдела палаты, а также руководил Европейским информационным консультационным центром республики.

Анна Кайдалова