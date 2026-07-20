Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер первый зампред Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев

Скончался первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Умер первый зампред Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев

Умер первый зампред Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев

Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Татарстана

Умер первый зампред Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев

Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Татарстана

О месте и времени прощания в палате сообщат позже.

Господин Николаев занимал свою должность с 2015 года. Ранее он работал заместителем председателя правления и начальником организационного отдела палаты, а также руководил Европейским информационным консультационным центром республики.

Анна Кайдалова