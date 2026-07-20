В Сипайлово открылся офис продаж ЖК «Атлантис»

ГК «Первый трест» открыла офис продаж в Сипайлово рядом со строящимся жилым комплексом «Атлантис». Новый офис, как отмечает девелопер, стал еще одним инструментом для диалога с клиентами компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО ГК «Первый Трест» Фото: АО ГК «Первый Трест»

Открытие офиса совпало со стартом продаж во втором и третьем литерах ЖК «Атлантис». На презентации побывали эксперты отрасли, представители профессионального сообщества — руководители ведущих агентств недвижимости, брокеры, инвестиционные консультанты и блогеры.

«Открытие офиса было не просто экскурсией, а живым общением и возможностью разглядеть каждую деталь «Атлантиса» на большом архитектурном макете с проработанной детализацией каждого здания, дорог, дворов и всего, что окружает жилой комплекс. А главное — действительно почувствовать все преимущества жизни здесь», —-отмечают в АО ГК «Первый трест».

Новый офис продаж приглашает каждого убедиться, что «Атлантис» — прекрасное место для жизни, где утро начинается с чашки кофе на просторной террасе, а день заканчивается вечерней прогулкой вдоль набережной красивейшего озера.

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Офис работает по адресу: м-н Сипайлово, ул. Маршала Жукова, 35 Режим работы: понедельник –пятница с 10.00 до 19.00, Суббота — с 10.00 до 18.00, воскресенье — выходной. Сайт: https://atlantis-ufa.ru/ Телефон: 222-0-111

АО ГК «Первый Трест». Жилой комплекс «Атлантис» — Застройщик АО «СЗ “АТЛАНТИС”» Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф