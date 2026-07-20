В Башкирии суд признал брак погибшего участника СВО недействительным

Суд в Учалах признал недействительным брак погибшего участника спецоперации, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка Учалинской межрайонной прокуратуры установила, что в сентябре 2024 года, за три дня до заключения контракта с Минобороны, учалинец без определенного места жительства женился на землячке.

Как установило ведомство, фактически супруги не проживали вместе и не строили планов на будущее.

Суд удовлетворил требования прокурора о признании брака недействительным.

Свою оценку ситуации дадут правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела.

Майя Иванова