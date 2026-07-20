В Красноярском крае начали проверку после массовой гибели пчел
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проводит проверку после сообщений о массовой гибели пчел в районе села Межово и поселка Большая Мурта Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что 30 млн пчел погибли в Большемуртинском районе после обработки полей химикатами. Владельцы пасек подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров обратился в прокуратуру и потребовал возбудить уголовное дело.
«В Управление 16 и 17 июля от жителей вышеуказанных населенных пунктов, занимающихся пчеловодством, поступило две жалобы, под которыми подписались в общей сложности восемь человек», — отметили в Россельхознадзоре.
Специалисты проводят обследования земельных участков, примыкающих к пасекам, на которых могла проводиться обработка посевов химикатами. Отбираются образцы почвы и растений для определения остаточного содержания в них пестицидов. Также Россельхознадзор выяснит, были ли уведомлены фермеры о предстоящих обработках полей химпрепаратами.
Региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о массовой гибели пчел. Насекомых изъяли для проведения экспертизы, она продлится несколько недель. Всего в ведомство поступило 22 заявления о массовой гибели пчел, точное число погибших особей не установлено.
Аналогичные случаи массовой гибели пчел, как и в Красноярском крае, в последние годы регулярно фиксировались в различных регионах России, в том числе в Томской, Саратовской, Самарской, Челябинской, Курской областях и Удмуртии. Одной из основных причин называют использование пестицидов и агрохимикатов для обработки полей, особенно рапса, без своевременного оповещения пчеловодов. В 2021 году в Красноярском крае уже фиксировался случай гибели 20 млн пчел, а в Мостовском районе Краснодарского края было возбуждено уголовное дело по факту массового мора пчел. В ряде случаев хозяйства-нарушители штрафовались, а в Алтайском крае суд взыскал с фермера 7 млн рублей.