В Красноярском крае начали проверку после массовой гибели пчел

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проводит проверку после сообщений о массовой гибели пчел в районе села Межово и поселка Большая Мурта Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что 30 млн пчел погибли в Большемуртинском районе после обработки полей химикатами. Владельцы пасек подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров обратился в прокуратуру и потребовал возбудить уголовное дело.

«В Управление 16 и 17 июля от жителей вышеуказанных населенных пунктов, занимающихся пчеловодством, поступило две жалобы, под которыми подписались в общей сложности восемь человек», — отметили в Россельхознадзоре.

Специалисты проводят обследования земельных участков, примыкающих к пасекам, на которых могла проводиться обработка посевов химикатами. Отбираются образцы почвы и растений для определения остаточного содержания в них пестицидов. Также Россельхознадзор выяснит, были ли уведомлены фермеры о предстоящих обработках полей химпрепаратами.

Региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о массовой гибели пчел. Насекомых изъяли для проведения экспертизы, она продлится несколько недель. Всего в ведомство поступило 22 заявления о массовой гибели пчел, точное число погибших особей не установлено.