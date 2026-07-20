В Казани на 96% завершили ликвидацию аварийных участков дорог
В Казани завершили работы на 59 аварийных участках, еще семь находятся на финальной стадии. Общая готовность мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП составляет 96%, сообщила пресс-служба мэрии города.
В Казани на 96% завершили ликвидацию аварийных участков дорог
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
В рамках работ установят дорожные знаки, ограждения, светофоры и проекционные пешеходные переходы, а также обновят 7,1 тыс. кв. м дорожного покрытия. На эти цели из бюджета Татарстана выделено 150 млн руб.
Кроме того, в городе на 60% выполнены работы по обновлению освещения.