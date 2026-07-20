Три человека умерли в Нью-Йорке от «болезни легионеров»
В Нью-Йорке три человека умерли из-за вспышки легионеллёза, или «болезни легионеров», сообщил департамент здравоохранения города. В общей сложности зафиксировано 74 случая заболевания, 8 человек находятся в больнице.
Легионеллёз протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Смертность составляет около 10%. Болезнь обычно не передается от человека к человеку, при этом можно заразиться при вдыхании, если бактерии попадут в систему кондиционирования, водоснабжения и т. д. Свое название болезнь получила из-за того, что была выявлена после съезда Американского легиона в Филадельфии в 1976 году.
В Нью-Йорке первый случай этой вспышки был зафиксирован в конце июня. По мнению специалистов, болезнь распространилась через системы охлаждения в одном из кварталов Манхэттена. В зданиях в этом районе, включая Музей Гуггенхайма и Метрополитен-музей, проведена дезинфекция.
Вспышки легионеллеза, вызываемого бактерией Legionella, наблюдались и в других странах. Например, в Польше в августе 2023 года от легионеллеза умерло 18 человек, а общее число заболевших достигло 158. Власти Жешува, где было наибольшее число заболевших, проводили масштабную дезинфекцию системы водоснабжения, так как предполагаемым источником заражения могла быть вода. Агентство внутренней безопасности Польши расследовало эту вспышку. Позднее в одном из детских садов Варшавы также обнаружили бактерии Legionella, но случаев заболевания зафиксировано не было.
Заражение легионеллезом чаще всего происходит при вдыхании водяных брызг, а не при прямом контакте "от человека к человеку" или при употреблении зараженной воды. Бактерия Legionella активно размножается в теплой воде (от 20 до 50°C), что делает такие системы, как кондиционирование, водоснабжение и душевые установки, потенциальными источниками распространения. Хотя в наше время вероятность заразиться легионеллезом от устаревших систем центрального кондиционирования невелика, при неправильной эксплуатации кондиционеров (несоблюдение сроков замены фильтров, слишком низкая температура) они все еще могут способствовать распространению респираторных инфекций.