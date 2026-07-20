Три человека умерли в Нью-Йорке от «болезни легионеров»

В Нью-Йорке три человека умерли из-за вспышки легионеллёза, или «болезни легионеров», сообщил департамент здравоохранения города. В общей сложности зафиксировано 74 случая заболевания, 8 человек находятся в больнице.

Легионеллёз протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Смертность составляет около 10%. Болезнь обычно не передается от человека к человеку, при этом можно заразиться при вдыхании, если бактерии попадут в систему кондиционирования, водоснабжения и т. д. Свое название болезнь получила из-за того, что была выявлена после съезда Американского легиона в Филадельфии в 1976 году.

В Нью-Йорке первый случай этой вспышки был зафиксирован в конце июня. По мнению специалистов, болезнь распространилась через системы охлаждения в одном из кварталов Манхэттена. В зданиях в этом районе, включая Музей Гуггенхайма и Метрополитен-музей, проведена дезинфекция.

Яна Рождественская