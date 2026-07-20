Курьер из Самары забрала у местного жителя 10 млн рублей для мошенников

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган в понедельник, 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурантка вступила в сговор с телефонными мошенниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Обвиняемая действовала в роли курьера: она лично получила от обманутого гражданина более 10 млн рублей, часть суммы оставила себе в качестве вознаграждения, остальное перечислила подельникам.

Силовики задержали злоумышленницу. На имущество женщины наложен арест — в том числе на недвижимость, расчетные счета в кредитных и микрофинансовых организациях, а также на изъятые на этапе следствия наличные средства в размере 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.

Георгий Портнов