Курьер из Самары забрала у местного жителя 10 млн рублей для мошенников
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган в понедельник, 20 июля.
Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ
По данным следствия, фигурантка вступила в сговор с телефонными мошенниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Обвиняемая действовала в роли курьера: она лично получила от обманутого гражданина более 10 млн рублей, часть суммы оставила себе в качестве вознаграждения, остальное перечислила подельникам.
Силовики задержали злоумышленницу. На имущество женщины наложен арест — в том числе на недвижимость, расчетные счета в кредитных и микрофинансовых организациях, а также на изъятые на этапе следствия наличные средства в размере 1 млн рублей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.