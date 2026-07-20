Суд дал 20 лет жителю Новосибирска за подготовку теракта с БПЛА и госизмену

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения жителя Новосибирска по делу о терроризме. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. В судебном процессе фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказали в УФСБ России по Новосибирской области, в ноябре 2024 года сотрудники ведомства задержали безработного новосибирца за поджог помещения отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В ходе обыска в частном доме и хозпостройках поджигателя оперативники обнаружили три беспилотника, оборудованные устройством сброса, составные части самодельного взрывного устройства, порох и металлические поражающие элементы.

Расследование установило, что обвиняемый действовал по заданию украинских кураторов, с которыми инициативно установил контакт через Telegram-канал. За вознаграждение он организовал поджог офиса ФССП. Также, по данным органов госбезопасности, новосибирец планировал совершить теракт с использованием БПЛА и самодельной бомбы на одном из промышленных объектов региона. Предварительно он испытал личный квадрокоптер на возможность сброса взрывного устройства.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении задержанного дело по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене (ст. 275 УК РФ), теракте (ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ) и др.

Илья Николаев