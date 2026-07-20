«Не верят многие в будущее»

Молодость против опыта: в городах Украины прошли протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова. Владимир Зеленский не исключает смены командующего ВСУ. Среди главных предметов спора — и внедрение цифровых технологий на поле боя. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблема актуальна и для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Во многих крупных городах Украины люди продолжают выходить на улицы. Они протестуют против отставки современного и молодого цифрового министра обороны Михаила Федорова. Главный объект их критики — соответственно, нынешний главком ВСУ, как считается, генерал старой школы Александр Сырский. Его, среди прочего, обвиняют в откровенно тоталитарных методах управления войсками и сопротивлении современным технологиям. Западная пресса в большинстве своем поддерживает Федорова, что неудивительно. Союзные Украине правительства занимают нейтральную позицию, поскольку им важно, чтобы партнер оставался в боевой форме.

Владимир Зеленский занял позицию «над схваткой». Президент с народом, он его слышит, поэтому разбирается в ситуации. Некоторые сторонние наблюдатели утверждают, что протесты, скажем так, подогреваются некоторыми олигархами — противниками действующего лидера государства. Понятно, что менять командующего сейчас достаточно рискованно. Однако логично предположить, что еще больший риск — доверять управление войсками молодым, но ранним реформаторам. С одной стороны, они действительно могут что-то изменить к лучшему. С другой — у них нет опыта и понимания, как нужно строить дисциплину во время боевых действий.

Но вот общество украинское так устроено, что оно готово даже в очень тяжелых условиях выходить и требовать. Как бы то ни было, мир в ближайшее время не наступит, это можно сказать с высокой долей уверенности. Ибо требуют граждане не переговоров, а качественного улучшения ведения военной кампании. Конечно, можно сказать, речь не идет о большинстве, но так иногда бывает, что меньшинство диктует свою волю большинству.

Теперь что касается цифровых технологий, которые, бесспорно, являются главным преимуществом в том числе и в современной войне. Герман Греф давеча выступал в Совете федерации, где как раз и говорил об этом. В частности, глава «Сбера» на вопрос о готовности России к кибератакам с применением нейросетей честно признался: «Не готова». По оценке экс-министра экономики, российские ИИ-разработки сейчас отстают примерно на год от американских и на полгода — от китайских.

Для того чтобы достойно конкурировать и развивать собственную сферу искусственного интеллекта, у Российской Федерации, скажем мягко, не хватает возможностей. К слову, среди таковых можно выделить и указанный выше конфликт отцов и детей. Не верят многие в будущее, а предпочитают методы прошлого. А дети не хотят в прошлое, пусть и не все. Хотя в споре о том, чьи методы лучше, пока что нет очевидного победителя. В любом случае интересная тема.

Дмитрий Дризе