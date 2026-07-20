ГКБ №6 Ижевска опровергла данные о массовых отравлениях лекарствами

Ижевская ГКБ №6 опровергла собственную статистику о массовых отравлениях жителей лекарствами. В начале июля «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на медучреждение писал, что в токсикологическое отделение больницы с начала года поступило более 90 пациентов с отравлением лекарственными препаратами, двое скончались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В приведенных данных мы объединили случаи, связанные с приемом внутрь веществ, по форме выпуска напоминающих лекарственные препараты (препараты токсического действия). По неосторожности мы обозначили эту группу как “лекарственные препараты”, хотя правильнее было отнести ее к бытовой химии в нестандартной форме. Эти средства, ошибочно принятые за аптечные лекарства, дали большинство случаев в нашей статистике»,— говорится в сообщении.

Чаще всего, добавили в ГКБ, опасность классической бытовой химии, включая различные жидкости, порошки, аэрозоли и таблетки, связана с проглатыванием и вдыханием концетрированных паров, а также химическими ожогами при контакте с кожей и слизистыми.