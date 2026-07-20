Начальницу отдела центра обеспечения Ачинска осудили за превышение полномочий

Суд в Красноярском крае вынес приговор в отношении начальницы отдела коммунального и жилищного хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска». Ее признали виновной в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году фигурантка дела, отвечающая за организацию отлова безнадзорных животных, ограничила работу подрядчика. Глава отдела потребовала от индивидуального предпринимателя отлавливать не более трех собак в неделю. При этом от жителей города массово поступали жалобы на безнадзорных животных.

В период с января по июнь в экстренные службы поступило 83 сообщения об агрессивных стаях собак. «Несмотря на реальную угрозу жизни и здоровью горожан, чиновница проигнорировала необходимость запрашивать дополнительное финансирование для увеличения объема работ»,— говорится в сообщении.

Свои действия обвиняемая объяснила намерением сэкономить бюджет города, а также желанием создать видимость эффективной работы. Решение чиновницы привело к тому, что от нападения собак в Ачинске пострадали 26 человек.

Александра Стрелкова