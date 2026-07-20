Партия пенсионеров представила список кандидатов в красноярское заксобрание

Партия пенсионеров намерена участвовать в выборах депутатов законодательного собрания Красноярского края пятого созыва. Сообщение о состоявшейся подаче необходимых документов в избирательную комиссию региона размещено в аккаунте регионального отделения (РО) партии в соцсети «Одноклассники».

Согласно сообщению, в общерегиональную часть партсписка кандидатов вошли три человека. В их числе председатель совета РО, депутат Большемуртинского-Сухобузимского окружного совета Михаил Орда, депутат ачинского окружного совета Валерий Гусаров и руководитель региональной общественной организации Ветеранов и инвалидов подразделений особого риска Николай Горковенко. Всего у партии 78 кандидатов.

В 2021 году Партия пенсионеров также участвовала в выборах в заксобрание. Тогда она набрала при голосовании по партспискам 4,78% и не смогла провести своих кандидатов в региональный парламент.

По данным избирательной комиссии Красноярского края, ранее списки своих кандидатов представили ЛДПР, «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия». В конце минувшей недели о сдаче документов в крайизбирком сообщило РО КПРФ. Кроме того, как писал «Ъ-Сибирь», конференцию по выдвижению кандидатов провело и РО «Зеленых».

Валерий Лавский