Эффективность зоны «Алга» в Башкирии поднялась с 17-го на шестое место

Эффективность работы особой экономической зоны «Алга» в Башкирии поднялась с 17-го на шестое место среди 39 ОЭЗ промышленно-производственного типа и за год составила 95%, сообщил глава республики Радий Хабиров со ссылкой на данные Минэкономразвития России.

По его словам, при оценке учитывали более 30 показателей, в том числе эффективность деятельности резидентов особой экономической зоны, рентабельность вложения бюджетных средств в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры, работу органов управления. Кроме того, учитывали вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития страны.

Резиденты «Алги» — 26 компаний в сфере легкой промышленности, нефтехимии, деревообработки, машиностроения и производства гофротары, отметил глава. Они планируют создать в ОЭЗ более 3 тыс. рабочих мест. Семь предприятий уже выпускают продукцию.

С начала года резидентами стали три компании химического и элетротехнического профиля с общим объемом инвестиций около 1 млрд руб. Планируется создать в ОЭЗ крупное химическое производство с вложением 14 млрд руб.

Майя Иванова