В Самарской области суд аннулировал контракты на поставку медоборудования для дома-интерната

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и удовлетворил иск прокуратуры Самарской области. Контракты на поставку медицинского оборудования для строительства жилого корпуса пансионата для ветеранов труда признаны ничтожными. С поставщика взыскано 2,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что заказчик заключил с единственным подрядчиком четыре госконтракта на поставку оборудования для объекта «Проектирование и строительство жилого корпуса ГБУ СО „Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов) (Высокинское отделение)“». При этом идентичные работы были искусственно разделены — стоимость каждого контракта не превышала 600 тыс. рублей. Это позволило избежать проведения конкурентных процедур.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что закупки касались неоднородного товара и дробления не было. Но прокурор обжаловал это решение, указав на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам. Апелляционная инстанция поддержала позицию надзорного ведомства.

Георгий Портнов