Правительство поддержало обязательный налоговый мониторинг резидентов ОЭЗ
Правительство одобрило законопроект, обязывающий резидентов особых экономических зон участвовать в налоговом мониторинге. Авторов инициативы попросили уточнить ответственность за нарушение требования и более четко определить круг лиц, на который распространяется эта норма. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Резиденты ОЭЗ должны будут подключиться к мониторингу за два года с момента заключения соглашения об осуществлении деятельности. Исключение будет сделано для малого и среднего бизнеса. По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также упростить процедуру налогового контроля для крупных резидентов.
Налоговый мониторинг — система, по которой организация добровольно предоставляет ФНС в режиме онлайн доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует с 2016 года и несколько раз расширялся.
Чтобы подключиться к мониторингу, совокупная сумма уплаченных за год налогов должна составлять не менее 80 млн руб. Полученный доход и стоимость активов — не менее 800 млн руб. Требования не касаются резидентов особых экономических зон.
Инициатива правительства по переводу резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) на налоговый мониторинг является частью более широкой тенденции ужесточения контроля и повышения эффективности этих зон. Минэкономики ранее планировало перевести всех резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг в 2024 году, объясняя это необходимостью минимизировать претензии со стороны Минфина, который неоднократно высказывал сомнения в достаточной эффективности ОЭЗ и предлагал сократить льготы для их резидентов.
В последние годы правительство проводит реформу ОЭЗ, сокращая количество их видов, внедряя кластерный подход и ужесточая условия получения льгот. Так, для повышения «окупаемости» ОЭЗ был внесен законопроект об ограничении объема налоговых льгот размером фактических капиталовложений и расходов на научно-исисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Несмотря на это, Минэкономики в 2025 году оценило общую эффективность ОЭЗ на уровне 94%, что связано с ростом инвестиций, числа проектов и налоговых поступлений, а также развитием инфраструктуры. Всего за время работы ОЭЗ резиденты уплатили 752 млрд рублей налогов, что на 93 млрд рублей превышает расходы бюджета на их инфраструктуру и льготы. При этом Минфин продолжает рассматривать инициативы по расширению преференций.
Критерии доступа к налоговому мониторингу постепенно расширяются. В марте 2024 года были снижены требования для перехода компаний на налоговый мониторинг: с 1 млрд до 800 млн рублей по размеру оборота и активов, и со 100 млн до 80 млн рублей по уплаченным налогам. Это позволяет большему числу компаний пользоваться возможностью оперативного согласования вопросов налогообложения с ФНС и избегать штрафов при своевременном устранении нарушений.