Правительство поддержало обязательный налоговый мониторинг резидентов ОЭЗ

Правительство одобрило законопроект, обязывающий резидентов особых экономических зон участвовать в налоговом мониторинге. Авторов инициативы попросили уточнить ответственность за нарушение требования и более четко определить круг лиц, на который распространяется эта норма. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Резиденты ОЭЗ должны будут подключиться к мониторингу за два года с момента заключения соглашения об осуществлении деятельности. Исключение будет сделано для малого и среднего бизнеса. По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также упростить процедуру налогового контроля для крупных резидентов.

Налоговый мониторинг — система, по которой организация добровольно предоставляет ФНС в режиме онлайн доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует с 2016 года и несколько раз расширялся.

Чтобы подключиться к мониторингу, совокупная сумма уплаченных за год налогов должна составлять не менее 80 млн руб. Полученный доход и стоимость активов — не менее 800 млн руб. Требования не касаются резидентов особых экономических зон.