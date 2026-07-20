По итогам первого полугодия Казань вошла в число самых популярных городов России для посуточной аренды апартаментов. На столицу Татарстана пришлось 4% всех бронирований, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Казань пришлось 4% всех бронирований апартаментов в России за полгода

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На Казань пришлось 4% всех бронирований апартаментов в России за полгода

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На Москву пришлось 15% всех бронирований, на Санкт-Петербург — 7%, Краснодар, как и Казань, получил 4%.

По данным аналитиков, спрос на посуточную аренду апартаментов в России за январь—июнь вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество бронирований на рынке туристического жилья в целом сократилось на 5%.

Средний чек за бронирование апартаментов в России в первом полугодии вырос на 4% и составил 4,5 тыс. руб. за ночь.

Анна Кайдалова