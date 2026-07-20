В Башкирии суд ужесточил наказание виновнику ДТП с гибелью человека

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание 36-летнему жителю Белебеевского района, признанному виновным в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд удовлетворил апелляционное представление Белебеевской межрайонной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2024 года у водителя, имеющего заболевание, препятствующее управлению транспортным средством, находившегося за рулем автомобиля Lada Priora, случился приступ. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с ВАЗ-211440. В результате дорожной аварии второй водитель скончался.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Верховный суд республики отменил условное наказание, направив осужденного отбывать лишение свободы в колонию-поселение.

Кроме того, ранее удовлетворены исковые требования прокурора о прекращении действия водительских прав.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова