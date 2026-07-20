Менеджера «Сибирских сетей» осудят за кражу имущества компании

Дзержинский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении менеджера ООО «Сибирские сети», обвиняемого в хищении имущества у компании. Ему вменяют присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничество (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2024-го по 2025 годы фигурант дела, имея доступ к товарно-материальным ценностям «Сибирских сетей», похитил вверенное ему имущество. Кроме того, он оформил фиктивные документы на списание оборудования под видом их установки на узлы связи.

Общая сумма ущерба следствием оценивается более чем в 4,4 млн руб.

Александра Стрелкова