В Самарской области УФСБ обнаружило около 4 кг синтетики в нарколаборатории

В Самарской области сотрудники УФСБ РФ пресекли противоправную деятельность жителя Тольятти 2004 года рождения, причастного к производству наркотиков в особо крупном размере. По данным ведомства, в мае 2026 года молодой человек организовал нарколабораторию в Ставропольском районе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемый производил синтетические наркотики для дальнейшего сбыта на территории области. Из незаконного оборота было изъято свыше 3,8 кг мефедрона, лабораторное оборудование и более 300 л прекурсоров.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Георгий Портнов