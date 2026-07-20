Казань по итогам июня вошла в число городов с самой высокой загрузкой автомобилей каршерингового сервиса «Делимобиль». Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в число городов с самым высоким спросом на каршеринг

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Казань вошла в число городов с самым высоким спросом на каршеринг

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В компании также отметили, что одну из самых длинных поездок по минутному тарифу совершил 21-летний житель Казани, проехавший 2,2 тыс. км. Другой казанец занял третье место по числу поездок за месяц — 169.

В целом по России в июне объем проданных минут вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий пробег — на 11%.

С начала года среднее число поездок на один автомобиль выросло на 21%, а частота использования каждой машины — на 24%. В июне на один автомобиль в среднем пришлось 122 поездки.

Анна Кайдалова