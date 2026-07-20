С начала года приставы Прикамья произвели более 4,5 тыс. арестов имущества должников

В первом полугодии 2026 года сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю произвели 4,5 тыс. арестов имущества должников. В результате продажи арестованного имущества выручено 155 млн руб. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стала квартира в Ленинском районе Перми площадью 94 кв. м. Ее стоимость составила 16 млн руб. Второе место занял индивидуальный жилой дом с надворными постройками площадью более 450 кв. м в микрорайоне Заозерье, оцененный в 14 млн руб. На третьем месте — нежилое помещение площадью 100 кв. м, стоимостью 14 млн руб.

Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 53 млн руб.— это стоимость реализованного на торгах нежилого помещения площадью 3 тыс. кв. м и доли в праве собственности на земельный участок в Свердловском районе Перми.

В рейтинге необычного имущества, арестованного в связи с неисполненными финансовыми обязательствами, фигурируют 100% доли в уставном капитале организации, осуществляющей оптовую торговлю медицинскими изделиями, снегоходы Polaris и «Тайга Варяг», а также стенд для испытания топливной аппаратуры.

-