В Кирове проведут проверку после схода с рельсов двух железнодорожных платформ

В Кирове проведут проверку после схода двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги ночью 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, платформы сошли с рельсов при выполнении маневровых работ. Пострадавших нет.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.

Анна Кайдалова