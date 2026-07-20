Чувашия заняла 15-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки, обогнав Татарстан, который занял 18-ю строчку. Марий Эл расположилась на 33-й позиции, Кировская область — на 37-й, следует из данных РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия обогнала Татарстан в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Чувашия обогнала Татарстан в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Чувашии за последние 12 месяцев на 1 тыс. экономически активного населения пришлось 19 ипотечных кредитов. За первые пять месяцев количество выданных ипотек выросло на 55,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита составил почти 4 млн руб.

В Татарстане показатель составил 18,3 ипотечного кредита на 1 тыс. экономически активного населения. За январь—май количество выданных ипотек увеличилось на 44,9% в годовом выражении. Средний размер кредита достиг 4,4 млн руб.

В Марий Эл на 1 тыс. экономически активного населения пришлось 16,1 ипотечного кредита. Рост выдачи ипотек за пять месяцев составил 44,2%, средний размер кредита — 3,8 млн руб.

В Кировской области за последние 12 месяцев выдали 15,6 ипотечного кредита на 1 тыс. экономически активного населения. За январь—май объем выдачи вырос на 58,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита составил 3,6 млн руб.

В среднем по России за первые пять месяцев количество выданных ипотек выросло на 43,4%, средний размер кредита составил 4,4 млн руб.

Анна Кайдалова