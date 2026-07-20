В Оренбуржье за шесть месяцев с управляющих компаний взыскали штрафы на сумму 9 млн рублей

За шесть месяцев в Оренбургской области составили 453 протокола об административных правонарушениях управляющих компаний. С нарушителей взыскано штрафов на сумму почти 9 млн руб. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для сравнения, в прошлом году штрафы составили чуть больше 3,5 млн руб. В результате 946 контрольных мероприятий этого года выдано 277 предписаний. В 2025 году их было 70. Трем УК ГЖИ отказала в предоставлении лицензии, 7 ее не продлили. О прекращении действия лицензии выписано еще 6 решений.

«Жалоб на работу управляющих компаний в нашем регионе за год слышал немало. Это и невывоз снега, разбитые дороги, плохое обслуживание общего имущества. Конечно, все ситуации сугубо индивидуальные, но тем не менее проблематика есть и местами прослеживается до сих пор. В этой части также ведем работу. Государственная жилищная инспекция усилила контроль за теми, кто не хочет качественно выполнять свои обязанности», — отмечает глава региона.

Руфия Кутляева