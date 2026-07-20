В Башкирии глава сельхозкооператива получил условный срок за мошенничество

Караидельский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу председателя сельскохозяйственного предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что руководитель предприятия представил в профильное ведомство подложные документы о закупке молочной продукции у членов кооператива. На их основании он получил более 520 тыс. руб. субсидии на возмещение части затрат в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подсудимый признал вину.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также он удовлетворил иск прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В обеспечительных целях на автомобиль подсудимого наложен арест.

Майя Иванова