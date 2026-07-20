Китай планирует разогнать космический таран, чтобы сбить с орбиты астероид
Пекин планирует сбить астероид с орбиты космическим тараном
Китайские ученые собираются выпустить в космос аппарат-снаряд, разогнать его до скорости 26 Махов и сбить им астероид с его орбиты. Такие цели Национальное космическое управление Китая поставило себе ради испытаний китайской программы планетарной обороны, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на статью в журнале «Исследования дальнего космоса».
Исследователи сравнивают планируемую до 2030 года китайскую миссию с американским экспериментом NASA DART, состоявшимся в 2022 году, причем считают свою задачу гораздо более амбициозной. «DART первым продемонстрировал отклонение астероида в результате кинетического удара в космосе, но это не привело к изменению орбиты астероида вокруг Солнца относительно Земли»,— приводит издание оценку испытаний NASA ученых из Национального космического управления Китая и Китайской академии наук.
Цель китайской миссии заключается в том, чтобы точно ударить по астероиду, изменить его орбиту «или даже разрушить его структуру». Мишенью выбран околоземный астероид 2015 XF261 диаметром около 30 метров. По оценкам ученых, объект представляет собой прочную скальную породу.
План предусматривает совместный запуск двух аппаратов: ударный зонд направится напрямую к астероиду, а наблюдательный полетит по более длинной траектории с гравитационным маневром у Венеры.
Китай активно развивает космическую программу, которая включает не только пилотируемые миссии и строительство орбитальной станции «Тяньгун», но и разработку передовых технологий. В последние годы Китай добился значительных успехов в космосе, став второй страной с рабочим марсоходом и лидером по количеству космических запусков в 2018 году. Эта активность вызывает обеспокоенность у других государств, в частности у США, которые считают, что Китай ворует космические технологии и развивает оборонные возможности в космосе.
Китай также занимается вопросами планетарной обороны Земли. Китайские ученые исследуют различные методы защиты от астероидов, включая использование ядерного оружия при угрозе столкновения с Землей в короткие сроки, а также применение мощных лазеров, ракет и кинетических ударов. Разработка таких технологий позволяет Китаю укрепить свои позиции в сфере освоения космоса и обеспечения безопасности.