Китай планирует разогнать космический таран, чтобы сбить с орбиты астероид

Китайские ученые собираются выпустить в космос аппарат-снаряд, разогнать его до скорости 26 Махов и сбить им астероид с его орбиты. Такие цели Национальное космическое управление Китая поставило себе ради испытаний китайской программы планетарной обороны, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на статью в журнале «Исследования дальнего космоса».

Исследователи сравнивают планируемую до 2030 года китайскую миссию с американским экспериментом NASA DART, состоявшимся в 2022 году, причем считают свою задачу гораздо более амбициозной. «DART первым продемонстрировал отклонение астероида в результате кинетического удара в космосе, но это не привело к изменению орбиты астероида вокруг Солнца относительно Земли»,— приводит издание оценку испытаний NASA ученых из Национального космического управления Китая и Китайской академии наук.

Цель китайской миссии заключается в том, чтобы точно ударить по астероиду, изменить его орбиту «или даже разрушить его структуру». Мишенью выбран околоземный астероид 2015 XF261 диаметром около 30 метров. По оценкам ученых, объект представляет собой прочную скальную породу.

План предусматривает совместный запуск двух аппаратов: ударный зонд направится напрямую к астероиду, а наблюдательный полетит по более длинной траектории с гравитационным маневром у Венеры.

Эрнест Филипповский