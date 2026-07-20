TSMC вложит еще $100 млрд в заводы в США, несмотря на дефицит рабочих

Полупроводниковый гигант Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) столкнулся с проблемами в расширении своего производства в американском штате Аризона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансового директора компании Уэнделла Хуана.

По словам руководителя, первый завод TSMC в Аризоне уже работает и показывает уровень выхода годных чипов «не хуже, чем на флагманском заводе на Тайване». Из-за высокого спроса на ИИ-чипы компания решила увеличить инвестиции в проект в Аризоне еще на $100 млрд, поскольку «очень довольна прогрессом»,— общий объем вложений достигнет $265 млрд.

«Однако существуют физические ограничения — количество доступных строительных рабочих, доступная инфраструктура. Мы будем тесно сотрудничать с правительством для решения этих проблем», — отметил господин Хуан.

На втором заводе в Аризоне вскоре начнется монтаж оборудования, строительство третьего уже идет, а для четвертого завода и комплекса по продвинутой упаковке чипов начались подготовительные работы. В общей сложности масштабный проект TSMC в США предусматривает создание 12 предприятий и научно-исследовательского центра. Господин Хуанг «не исключает выпуска новых облигаций» для привлечения средств, если рыночные условия будут благоприятными.

Расширение производства в США происходит из-за давления со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая стремится довести долю Соединенных Штатов в мировом производстве полупроводников до 50%, отмечает агентство. При этом TSMC продолжает развивать и тайваньские площадки, где строятся еще 13 заводов: базовые исследования и самые передовые технологии, по словам господина Хуана, всегда будут запускаться на Тайване, а уже затем передаваться на зарубежные площадки.

Эрнест Филипповский