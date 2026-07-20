TSMC вложит еще $100 млрд в заводы в США, несмотря на дефицит рабочих
Директор TSMC рассказал о трудностях в расширении производства в США
Полупроводниковый гигант Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) столкнулся с проблемами в расширении своего производства в американском штате Аризона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансового директора компании Уэнделла Хуана.
По словам руководителя, первый завод TSMC в Аризоне уже работает и показывает уровень выхода годных чипов «не хуже, чем на флагманском заводе на Тайване». Из-за высокого спроса на ИИ-чипы компания решила увеличить инвестиции в проект в Аризоне еще на $100 млрд, поскольку «очень довольна прогрессом»,— общий объем вложений достигнет $265 млрд.
«Однако существуют физические ограничения — количество доступных строительных рабочих, доступная инфраструктура. Мы будем тесно сотрудничать с правительством для решения этих проблем», — отметил господин Хуан.
На втором заводе в Аризоне вскоре начнется монтаж оборудования, строительство третьего уже идет, а для четвертого завода и комплекса по продвинутой упаковке чипов начались подготовительные работы. В общей сложности масштабный проект TSMC в США предусматривает создание 12 предприятий и научно-исследовательского центра. Господин Хуанг «не исключает выпуска новых облигаций» для привлечения средств, если рыночные условия будут благоприятными.
Расширение производства в США происходит из-за давления со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая стремится довести долю Соединенных Штатов в мировом производстве полупроводников до 50%, отмечает агентство. При этом TSMC продолжает развивать и тайваньские площадки, где строятся еще 13 заводов: базовые исследования и самые передовые технологии, по словам господина Хуана, всегда будут запускаться на Тайване, а уже затем передаваться на зарубежные площадки.
Решение TSMC нарастить производство в США является частью более широкой стратегии американских властей по локализации полупроводниковой промышленности. Закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act), принятый в 2022 году, предусматривает субсидии на $52,7 млрд для компаний, ведущих исследования и развивающих производство чипов на территории США. Цель этого закона — затормозить развитие систем искусственного интеллекта и новых видов вооружений в Китае, ограничив доступ китайских компаний к передовым полупроводникам, а также снизить зависимость США от азиатских поставщиков.
Однако идея создания сверхсовременного полупроводникового кластера в США не лишена критики. Некоторые эксперты, в том числе «отец тайваньской полупроводниковой индустрии» Моррис Чан, называют её «дорогостоящим упражнением в бессмысленности». Они указывают, что сложившаяся специализация в полупроводниковой индустрии (американские компании занимаются дизайном, тайваньские — контрактным производством, нидерландские и японские — оборудованием) делает систему подверженной внешним шокам. Кроме того, опыт TSMC по созданию производства в США 25-летней давности показал, что себестоимость продукции там на 50% выше, чем на Тайване, а доступ к субсидиям может отвлечь компанию от инноваций. Ранее TSMC уже столкнулась с дефицитом квалифицированных рабочих в США, что привело к переносу сроков запуска первого завода в Аризоне с конца 2024 года на первую половину 2025 года.