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Всех жителей Кузбасса научат оказывать первую помощь

Жители Кемеровской области пройдут обучение практике оказания первой помощи. Такое поручение дал губернатор Илья Середюк на аппаратном совещании 20 июля.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сейчас важно обеспечить максимально полный охват населения в формате практикумов — то есть отработки навыков, которые могут пригодиться в совершенно разных жизненных ситуациях. Взрослые и школьники Кузбасса должны пройти обучение, причем в сжатые сроки»,— заявил руководитель региона.

Поручение дано министерству здравоохранения, департаменту по чрезвычайным ситуациям, главам муниципальных образований. Министерству образования предстоит «проработать организацию практикумов в учебных заведениях». Такие практикумы должны быть запущены с началом нового учебного года.

Причина необходимости всеобщего обучения оказанию первой помощи в сообщении администрации правительства области по итогам совещания не указывается. Напомним, что 6 июля БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, беспилотная опасность была объявлена и в Новосибирской области. После этого господин Середюк заявил о необходимости подготовить убежища на территории области. Кроме того, он распорядился запретить остановку и стоянку фур вблизи критически важных объектов.

Валерий Лавский

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