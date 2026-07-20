Всех жителей Кузбасса научат оказывать первую помощь

Жители Кемеровской области пройдут обучение практике оказания первой помощи. Такое поручение дал губернатор Илья Середюк на аппаратном совещании 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сейчас важно обеспечить максимально полный охват населения в формате практикумов — то есть отработки навыков, которые могут пригодиться в совершенно разных жизненных ситуациях. Взрослые и школьники Кузбасса должны пройти обучение, причем в сжатые сроки»,— заявил руководитель региона.

Поручение дано министерству здравоохранения, департаменту по чрезвычайным ситуациям, главам муниципальных образований. Министерству образования предстоит «проработать организацию практикумов в учебных заведениях». Такие практикумы должны быть запущены с началом нового учебного года.

Причина необходимости всеобщего обучения оказанию первой помощи в сообщении администрации правительства области по итогам совещания не указывается. Напомним, что 6 июля БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, беспилотная опасность была объявлена и в Новосибирской области. После этого господин Середюк заявил о необходимости подготовить убежища на территории области. Кроме того, он распорядился запретить остановку и стоянку фур вблизи критически важных объектов.

Валерий Лавский