Глава Минобороны Японии призвал снять табу с обсуждения ядерного оружия
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости начать в стране дискуссию по ядерному оружию, сообщает агентство Kyodo News.
По его словам, обстановка в сфере безопасности вокруг Японии существенно осложнилась, поэтому Токио нужно уйти от практики, когда некоторые темы считаются табуированными для обсуждения. Господин Коидзуми сослался на пример европейских стран, усиливающих ядерное сдерживание. В частности, парламент Финляндии в июне одобрил ввоз ядерного оружия на территорию страны, а президент Франции Эмманюэль Макрон в марте анонсировал увеличение национального ядерного арсенала.
Заявление прозвучало с прицелом на запланированный правительством к концу года пересмотр трех ключевых документов в сфере национальной безопасности. В декабре прошлого года источник агентства, участвующий в разработке политики безопасности, и вовсе допустил обладание ядерным оружием, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции и некоторых зарубежных стран.
Три неядерных принципа госполитики провозгласил в парламенте Японии в 1967 году премьер-министр Эйсаку Сато. Они включают отказ от владения ядерным оружием и его производства, а также запрет на его ввоз в страну. Они были провозглашены еще в 1967 году и подтверждены в Стратегии национальной безопасности 2022 года.
В Японии на протяжении десятилетий действовали три безъядерных принципа: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать размещения на своей территории. Эти принципы были официально провозглашены в 1967 году премьер-министром Эйсаку Сато и подтверждены в Стратегии национальной безопасности 2022 года. Отказ от них традиционно вызывал обеспокоенность как внутри страны, среди антиядерных групп и оппозиционных партий, так и за рубежом, в частности, со стороны России и Китая.
Однако в последние годы нарастает дискуссия о возможном пересмотре этих принципов. Это связано с усилением напряженности в сфере безопасности вокруг Японии, включая наращивание ядерного арсенала Китая, запуски баллистических ракет Северной Кореей и общие изменения в международном порядке. Некоторые японские политики, включая будущих премьер-министров, высказывались за укрепление оборонного потенциала страны, в том числе за создание собственного ядерного арсенала или размещение ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом Япония продолжает полагаться на «ядерный зонтик» США – доктрину расширенного ядерного сдерживания.
Власти Японии рассматривают возможность частичного пересмотра трех безъядерных принципов не для создания собственного ядерного оружия, а для укрепления американского расширенного ядерного сдерживания. Это входит в общую тенденцию пересмотра стратегических документов в сфере национальной безопасности, таких как «Стратегия национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и «План обеспечения обороноспособности» к концу 2026 года. Тем не менее, в правящей партии и в обществе сохраняются разногласия по этому вопросу, учитывая, что Япония является единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок.