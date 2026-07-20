Глава Минобороны Японии призвал снять табу с обсуждения ядерного оружия

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости начать в стране дискуссию по ядерному оружию, сообщает агентство Kyodo News.

По его словам, обстановка в сфере безопасности вокруг Японии существенно осложнилась, поэтому Токио нужно уйти от практики, когда некоторые темы считаются табуированными для обсуждения. Господин Коидзуми сослался на пример европейских стран, усиливающих ядерное сдерживание. В частности, парламент Финляндии в июне одобрил ввоз ядерного оружия на территорию страны, а президент Франции Эмманюэль Макрон в марте анонсировал увеличение национального ядерного арсенала.

Заявление прозвучало с прицелом на запланированный правительством к концу года пересмотр трех ключевых документов в сфере национальной безопасности. В декабре прошлого года источник агентства, участвующий в разработке политики безопасности, и вовсе допустил обладание ядерным оружием, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции и некоторых зарубежных стран.

Три неядерных принципа госполитики провозгласил в парламенте Японии в 1967 году премьер-министр Эйсаку Сато. Они включают отказ от владения ядерным оружием и его производства, а также запрет на его ввоз в страну. Они были провозглашены еще в 1967 году и подтверждены в Стратегии национальной безопасности 2022 года.

Эрнест Филипповский