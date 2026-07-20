Красноярский избирком приостановил полномочия члена от «Справедливой России»

Асель Лымпио стала вторым членом избирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса, чьи полномочия приостановлены в ходе избирательной кампании. Соответствующее решение избирком вынес 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В связи с выдвижением кандидата в депутаты законодательного собрания Красноярского края пятого созыва Лымпио Александра Сергеевича, являющегося супругом члена избирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса Лымпио Асель Сапаргалеевны…»,— говорится в документе о причине решения.

Как писал «Ъ-Сибирь», господин Лымпио является членом бюро регионального отделения «Справедливой России». Он вошел в общекраевую часть партсписка кандидатов партии. Госпожа Лымпио была выдвинута в члены крайизбиркома реготделением справороссов.

Ранее были приостановлены полномочия члена крайизбиркома Светланы Цепелевой. Это решение было принято в связи с тем, что госпожа Цепелева является подчиненной первого вице-губернатора Сергея Пономаренко, который выдвинулся кандидатом в депутаты заксобрания.

Валерий Лавский