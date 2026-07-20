Предъявлены обвинения фигурантам дела о загрязнении воды в кузбасском городе

В Кузбассе предъявлены обвинения директору, техническому директору и его заместителю по делу о подаче некачественной воды жителям Тайгинского городского округа. Им инкриминируют ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2025-го по январь 2026 года топ-менеджеры компании организовали подачу непригодной для употребления в пищу холодной воды в город. При этом, установили правоохранители, фигуранты дела скрыли информацию о том, что концентрация вредных химических веществ в водопроводной воде существенно превышала допустимые нормы.

В январе этого года администрация Тайги сообщила о том, что пробы холодной водопроводной воды показали несоответствие гигиеническим требованиям из-за повышенного содержания марганца. По данным местных властей, содержание марганца в пробах воды было превышено в 10-14 раз. Тогда жителям города временно запретили употреблять воду.

Александра Стрелкова