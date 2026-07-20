Красноярский «Енисей» пропустил три безответных мяча в Екатеринбурге

Во втором туре чемпионата Лиги Pari (Первой лиги) «Енисей» потерпел разгромное поражение в Екатеринбурге. 19 июля он уступил местному «Уралу» со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Мячи хозяева провели во втором тайме. У уральцев отличились Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. Все три точных удара были нанесены примерно с линии вратарской площади. Так, Денис Боков забил пяткой, находясь спиной к воротам сибиряков.

После двух туров у красноярцев три очка. «Енисей» находится в середине турнирной таблицы.

Валерий Лавский