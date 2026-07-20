УЗПМ начал реализацию проекта по развитию промышленного туризма

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд», приступил к реализации проекта по развитию промышленного туризма. Программа предусматривает несколько этапов – от подготовки команды до создания экскурсионного маршрута для посетителей предприятия.

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Первой стадией стало обучение сотрудников завода. Специалисты УЗПМ прошли профессиональную программу «Технологии формирования международного турпродукта для целевых туристических рынков», организованную АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства». В рамках курса участники изучили современные подходы к созданию и организации промышленных экскурсий, особенности проектирования экскурсионных маршрутов, а также инструменты продвижения туристических продуктов на российском и международном рынках.

Следующим шагом проекта станет разработка тура на предприятие. Он позволит познакомить посетителей с полным циклом производства современных противогололедных материалов, применяемыми технологиями и историей завода.

«Развитие индустриального туризма открывает новые возможности для демонстрации потенциала российской промышленности и формирования интереса к предприятиям региона. Мы рассматриваем это направление как инструмент развития взаимодействия с образовательными учреждениями, профессиональным сообществом и потенциальными партнерами в России и за рубежом», – отметили на УЗПМ.

Сегодня Уральский завод противогололедных материалов входит в число 30 крупнейших компаний Пермского края и 400 крупнейших предприятий Урала и Сибири. Противогололедные материалы «Бионорд» применяются более чем в 50 регионах России на объектах различного назначения – от федеральных автомобильных трасс и аэропортов до городских улиц и придомовых территорий. Вся линейка выпускается на УЗПМ, основные производственные мощности которого расположены в Краснокамске Пермского края. Завод также является одним из крупнейших работодателей города и последовательно реализует проекты, направленные на развитие промышленного потенциала региона.

ООО «УЗПМ»