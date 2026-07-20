«Коммунисты России» выдвинули кандидата в депутаты Госдумы в Хакасии

Число претендентов на мандат депутата Госдумы РФ от Хакасии продолжает расти. Своего кандидата выдвинула партия «Коммунисты России», говорится в сообщении избирательной комиссии республики от 19 июля.

Кандидатом от «Коммунистов России» в Хакасском одномандатном округе №40 стал индивидуальный предприниматель Павел Камеко. Согласно списку кандидатов, ранее заверенному Центризбиркомом, «Коммунисты России» намерены выдвинуть своих кандидатов в Госдуму РФ в одномандатных округах в семи регионах Сибирского федерального округа из 10.

В ГАС «Выборы» в качестве еще не зарегистрированных кандидатов в 40-м округе указаны Ирина Вербицкая («Справедливая Россия»), Иван Мисюк («Новые люди»), Михаил Молчанов (ЛДПР), Валерий Старостин (КПРФ), а также самовыдвиженцы Игорь Арчимаев, Василий Зуденко и Евгений Скотченко.

Валерий Лавский