Спрос на ИТ-инфраструктуру с графическими процессорами вырос в России в 6 раз

Спрос на облачную инфраструктуру на основе графических процессоров вырос в России на 507% за полгода. Число новых подключений увеличилось на 160%. Ежемесячная активность пользователей — на 240%. Это следует из данных провайдера «Рег.Облако».

GPU-инфраструктура применяется для клиентской поддержки, работы с корпоративными базами знаний, обработки документов, речевой аналитики, антифрода и компьютерного зрения. Самой востребованной видеокартой стала NVIDIA A4000, ее используют 63% компаний. «Облако позволяет масштабировать вычислительные мощности по мере роста нагрузки без крупных капитальных вложений в оборудование, которое быстро устаревает»,— отметил директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.

Хотя на рынке достаточное количество карт «начального уровня», в сегменте высокопроизводительных ускорителей для обучения крупных ИИ-моделей сохраняется дефицит, сообщил источник «Ъ» в отрасли. «Дефицит будет подталкивать рынок к небольшим специализированным моделям вместо гигантских универсальных»,— добавил собеседник «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «На сложных облаках».