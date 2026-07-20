СКР расследует гибель подростка при пожаре в Лысьве

В Лысьве следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 18 июля 2026 года на веранде дома на ул. Златоустовской в Лысьве произошел пожар. После его ликвидации сотрудниками МЧС России было обнаружено тело 14-летнего подростка.

Причина возгорания устанавливается. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, изъяты интересующие следствие предметы.